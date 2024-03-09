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السبت، 09-03-2024 01:20 م

بدون مقابل لهاني رمزي.. خارج السباق الرمضاني

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الوكيل الإخباري - قررت الشركة المنتجة لمسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، خروج العمل من مسلسلات رمضان 2024، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم، ورغم مواصلة التصوير حتى بداية الأسبوع الجاري.

وكشف المنتج محمد فوزي، لـ"ET بالعربي" أن أسباب خروج "بدون مقابل" يعود لضيق الوقت وعدم القدرة على إنجازه وفق الموعد المحدد، نافياً ما تردد حول تأجيله بسبب مشاكل تسويقية "هذا الكلام غير حقيقي بالمرة، والسبب هو ضيق الوقت".

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وأشار إلى أن  المخرج انتهى من تصوير حوالي 60% من مشاهد العمل حتى الآن، لكن الصعب الانتهاء من المشاهد المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن هناك تصوير وسفر في عدة مواقع خارج القاهرة، لذلك قرر تأجيل عرضه بعد شهر رمضان 2024.

 

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