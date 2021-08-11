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الأربعاء، 11-08-2021 04:53 م

بسبب كورونا إقامة حفل جوائز إيمي بالهواء الطلق

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الوكيل الإخباري - بسبب المخاوف من جائحة فيروس كورونا، تقرر إقامة إحتفال توزيع جوائز إيمي في الهواء الطلق هذا العام. وكان من المثرر في البداية أن يقام الاحتفال في 19 أيلول المقبل في لوس أنجلوس في قاعة مغلقة أمام جمهور محدود من المشاهير.

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يأتي ذلك بعدما أعادت لوس أنجلوس الشهر الماضي فرض إستخدام الكمامات في جميع الأماكن العامة والشركات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجدداً.

 

وقالت أكاديمية التلفزيون في بيان، أمس الثلاثاء، إنّها قررت استضافة جميع الفعاليات في منطقة "إيفنت ديك" في لوس أنجلوس. وتقع منطقة إيفنت ديك في وسط المدينة، وهي مساحة مفتوحة تضم منطقة تخييم كبيرة وذكر البيان أن التغييرات جاءت بعد مناقشات مع خبراء الصحة والسلامة وأضاف أنّه ستكون هناك حدود بالنسبة لأعداد المدعوين.

 

المصدر - الفن 


 




 

 


 

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