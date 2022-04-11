الجمهور يتفاعل مع وفاة "هجرس" بمسلسل الكبير اوي 6

الوكيل الإخباري - تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة هجرس في الحلقة التاسعة من مسلسل الكبير أوي 6.



وكان قد توفي هجرس مصعوقًا في المستوى الرابع «لعبة صيادين السمك» المستوحاة من مسلسل الكوري الجنوبي لعبة الحبار.

اضافة اعلان



وكان هجرس في تحدي أمام جوني إبن الكبير في لعبة «البلي» وعلى الرغم من اقتناع هجرس بسذاجة الطفل ومحاولة إقناعه أن هناك في الجنة سيشاهد «حمام سباحة بالنوتيلا» إلا أن الطفل جوني نجح في الضحك عليه وإقناعه بأن اللعبة تلعب بنظام مختلف وهو ما تسبب في خسارته وموته مصعوقًا في النهاية.



وجاءت تعليقات مواقع التواصل حزينة ومتأثرة على رحيل هجرس الذي يعد أهم شخصيات مسلسل الكبير أوي 6.