بسمة بوسيل تتخذ خطوة جديدة !

الوكيل الإخباري- حذفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، "الكفر" الخاص بأغنية الفنانة هبة طوجي "مين اللي بيختار"، الذي كانت قد أطلقته بعد انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.



ونشرت بوسيل عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام أغنية بصوتها خاصة بالطفولة، وعلقت عليها: "صباح الخير أحبائي. لما حدا يغني لحدا غني عن التعريف، يعني عنده تاريخ وشهرة وثقة بالنفس. ملخص ما حدا يجبلي سيرة الكافر الحراق، حرقته، صارت قصة تحرير واستقلال، ما بدها هلقد. تحياتي".



كما نشرت مقطع فيديو تحدثت خلاله عن الثقة بالنفس وقوة الشخصية التي تتمتع بها، خاصة أنها امرأة تمتلك رؤيتها الخاصة للأشياء، داعية إلى عدم الإساءة.

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