بسمة بوسيل ترد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب البشرة السمراء.. هذا ما قالته

الوكيل الإخباري- أثارت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني، الجدل بين الجمهور بسبب الاساءة لأصحاب البشرة السمراء.



وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة إليها، تحمل إساءة عنصرية، وجاء في التدوينة المتدولة: "لا تحبي أو تتزوجي شخصاً أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة"، وقد اعتبر متداولو هذه التدوينة أن بوسيل وجّهتها إلى طليقها تامر حسني؛ لكنها، عادت و أكدت أن التدوينة "مُفبركة".

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وقامت بسمة بوسيل، بإعادة نشر التدوينة "المفبركة" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، وأرفقتها بتعليق باللغة الانجليزية، قالت فيه بما معناه: "هذه الصورة مفبركة، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم ".







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