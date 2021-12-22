بشرى تدعم امينة خليل بعد الهجوم عليها بسبب اللغة العربية

الوكيل الإخباري - دافعت الفنانة بشرى عن الفنانة أمينة خليل بعد تعرضها للعديد من الانتقادات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب استخدامها اللغة الإنكليزية في الرد على أسئلة الإعلامي أنس بوخش خلال لقائها في برنامج AB Talks.



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وعلّقت بشرى من خلال حسابها في "إنستعرام" على أحد المنشورات التي هاجمت أمينة خليل قائلةً: "والله أنا بتكلم باللغة العربية الفصحى في معظم لقاءاتي وبرضو فيه اللي بينتقد ويتنمّر.. المشكلة أن التنمر جاي على حاجة المفروض تكون مشرفة وسبب فخر، لأنه دليل على إعلاء قيمة العلم والمتعلمين".

وأضافت: "هذا هو الفرق بين مجتمعات تريد أن تمحو الأمية ومجتمعات أخرى تدعو للسير نحو الأمية، ولما المجتمع مش عاجبه الإنكليزي قارفين طلبة الثانوية العامة ليه بلغة تانية؟ ولا ضاع وقتنا ليه في المستوى الرفيع في الثانوية العامة ومناهجها؟".









المصدر - لها