بطريقته الخاصة..محمد هنيدي يهنئ بهاء سلطان على "دلوقتي عجبناكو"

الوكيل الإخباري-احتفل الفنان محمد هنيدي بطرح أولى أغاني الألبوم الجديد للفنان بهاء سلطان "دلوقتي عجبناكو" ولكن بطريقة كوميدية.

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ونشر محمد هنيدي صورة جديدة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قام بوضع وجهه مكان وجه بهاء سلطان في بوستر أغنيته الجديدة "دلوقتي عجبناكو".



وقال محمد هنيدي في تعليق على الصورة: "مبروك لبهاء على الألبوم الجديد.. بس ياريت متقلدنيش تاني يا بهاء.. واخد كل تفصيلة"، ليرد عليه بهاء سلطان قائلا: "أنا أتشرف إني أقلدك يا نجم النجوم".



يذكر أن أغنية "دلوقتي عجبناكو"، من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل.



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