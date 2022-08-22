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الإثنين، 22-08-2022 10:05 ص

بعد اصابته بجلطة .. تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

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الوكيل الإخباري-بعد تعرضه لوعكة صحية منذ بضعة ايام ونقله الى المستشفى، يخضع الممثل المصري عبد الله مشرف للمراقبة الطبية في العناية المركزة بعد تشخيص اصابته بجلطة في ذراعه أدّت إلى انسداد في شريان يصل الدم باليد.

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قرر الاطباء تركه تحت المراقبة. وأكد زوج ابنته السيد شريف عبد القادر استقرار حالته الصحية.


قال عبد القادر ان حالة مشرف بدأت تتحسن لكنه يحتاج وقتاً لاستكمال علاجه. واشار عبد القادر ان الاطباء طمأنوهم على حالته الصحية.


مشرف شارك بأكثر من 250 عمل منها المسرحيات والمسلسلات، وآخرها كان في رمضان الماضي في مسلسل "اتنين في الصندوق".

 

 

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