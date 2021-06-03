الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

كلمة مرتقبة لحسن نصر الله

المجلس القضائي ينفي حبس شخص لمدة 65 سنة لأجل دين مدني

الإدارة المحلية تدعو إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة على المنشآت

تراجع أسعار الذهب عالميا

الضمان توقف خدماتها على موقعها الإلكتروني لمدة ساعة واحدة فقط يوم الجمعة

حركة مينائية نشطة في موانئ العقبة

البحوث الزراعية ينفذ برنامجاً تدريبياً حول تقنيات الري الحديثة

وزير البيئة يتفقد مناطق صناعية ومكب الأكيدر

تحذير من السفارة القطرية في الأردن

وزير التربية يكشف آخر تطورات عودة الطلبة إلى المدارس

الخميس، 03-06-2021 04:04 م

بعد بتر قدمه .. شريف دسوقي يبدأ مرحلة التأهيل النفسي - صورة

60ae340d42360464614bcdde


الوكيل الإخباري - سمح الفريق الطبي المعالج للفنان شريف دسوقي بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على سلامة بقية أنسجة قدمه اليسرى التي تعرضت للبتر بعد إهمال علاجها من "القدم السكري"، وانتقل شريف رسميا إلى أحد المستشفيات الخاصة للتأهيل النفسي، وهي مرحلة ضرورية قبل تركيب طرف صناعي تعويضي.

اضافة اعلان
 

وعلم "سيدتي نت" أن الفريق المعالج لشريف دسوقي نصح بمنع الزيارة والمكالمات الهاتفية عنه، حتى لا يتعرض للإجهاد أو يتأثر نفسيا من مشاعر الحزن والشفقة، وحسب الجدول الموضوع سيتم دعم الدسوقي نفسيا ليتقبل مظهره الجديد خاصة وأنه وصل المستشفى بحالة نفسية سيئة، كما سيتم تدريبه على التعامل مع الطرف الصناعي الجديد بحيث تبدو حركته وكأنها طبيعية، تمهيدا لعودته لمزاولة نشاطه الفني حيث تلقى عدة عروض للمشاركة ببطولة أعمال فنية فور الإعلان عن بتر قدمه.

 

وكشفت الفنانة بدرية طلبة لأول مرة كواليس تدهور حاله شريف دسوقي، مؤكدة أنه رفيق مشوارها الفني في مدينة الإسكندرية وصديق عمر، وأكدت أن شريف كان يواظب على تناول علاج نفسي منذ فترة طويلة لأسباب خاصة، ولكن مع دخوله دائرة الشهرة توقف عن تناول العلاج وتدهورت حالته النفسية بنفس توقيت تدهور حالة قدمه اليسرى.

وسبق أن عبَّر شريف دسوقي، عن سعادته، بكم الحب الكبير الذي وجده من جموع الشعب المصري، والفنانين؛ بعد بتر قدمه، وبث عبر حساب زميله حسن أبو الروس على موقع إنستقرام رسالة صوتية، لطمأنة محبيه خاصة بعد صعوبة الرد على اتصالاتهم الهاتفية وقال: أشكر كل واحد قالي كلمة، أو بعتلي رسالة، وبشكر كل الشعب المصري اسمًا اسمًا، وفردًا فردًا، وكل اللي واقفين ورايا.

 


 

المصدر -سيدتي 

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
344057image1-1180x677_d-1170x600

تطورات جديدة حول الحالة الصحية للفنانة المصرية حورية فرغلي

fc39c8338e94a0582d1bbf6bc9bfdcff

بعد خلافات بينهما .. إليسا ووائل كفوري يجتمعان في حدث فني

824070

شاهد.. أول ظهور لجومانا مراد بعد وفاة ابنتها

VK2Hi6vCGQ

شريهان تكشف عن عودتها للفن!

173522

فنانة شهيرة توجه رسالة مؤثرة للراحل حاتم علي!.. صورة

أحداث-مشوقة-في-مسلسل-2020-800x549

أبطال مسلسل '2020' يلتقون من جديد!.. شاهد