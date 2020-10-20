بعد غياب طويل .. حورية فرغلي تعود من جديد

الوكيل الإخباري _ بعد غياب دام لمدة عام كامل عن السوشيال ميديا ، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عودتها من جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".





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حيث انها شاركت متابعيها مقطعاً صوتياً عبرت من خلاله عن حبها وامتنانها لجمهورها وارفقت المقطع الصوتي بتعليق قالت فيه : "مرسي ليكم على كل تهنئة حلوة وصلتني في عيد ميلادي، بشكركم جداً من قلبي حورية فرغلي".



لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن فرحتهم لعودتها من جديد .

المصدر : لها

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