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الثلاثاء، 20-10-2020 01:52 م

بعد غياب طويل .. حورية فرغلي تعود من جديد

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الوكيل الإخباري _ بعد غياب دام لمدة عام كامل عن السوشيال ميديا ، كشفت الفنانة حورية فرغلي عن عودتها من جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام".

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حيث انها شاركت متابعيها مقطعاً صوتياً عبرت من خلاله عن حبها وامتنانها لجمهورها وارفقت المقطع الصوتي بتعليق قالت فيه : "مرسي ليكم على كل تهنئة حلوة وصلتني في عيد ميلادي، بشكركم جداً من قلبي حورية فرغلي".

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن فرحتهم لعودتها من جديد .

 

 

المصدر : لها 

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