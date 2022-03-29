بعد نجاح حفلها الأخير... أنغام تشكر جمهورها بالاسكندرية -فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة أنغام عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مجموعة صور التُقطت أثناء تألقها على المسرح خلال الحفل الأخير الذي أحيته في مدينة الإسكندرية.

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حيث حرصت من خلالها على توجيه الشكر الى جمهورها هناك. وعلّقت أنغام على الصور بالقول: "أهلي وحبايبي وجمهوري في الإسكندرية أشكركم على ليلة مليانة فرح وحب قضّيتها معاكم، ومن قلبي أتمنى نعيدها وأنتم بألف خير".



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