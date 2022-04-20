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الأربعاء، 20-04-2022 03:36 م

تأجيل عرض مسلسل شرف لبعد شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - كشفت الممثلة السورية أمل عرفة عن تأجيل عرض مسلسل "شرف" لبعد شهر رمضان المبارك، حيث كان من المقرر اطلاقه اليوم الأربعاء.

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وبينت أمل عرفة أن سبب تأجيل العمل يعود لجرأة مشاهده التي لا تتناسب مع شهر رمضان.


وكانت قد شوقت عرفة متابعيها لعشارية "شرف" ونشرت صورة لشخصيتها على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بتعليق: "خلف ضحكة آسيا الكثير من الحكايات الموجعة بعضها يُقال وبعضها لا، انتهت رحلتي مع آسيا في عشارية شرف، ولم تنته آسيا بداخلي".


وأضافت: "آسيا أعطيتها شغفي ودمعي وتعبي، وأعطتني متعةً ودهشة ومعرفة، شكراً لكل من وقف وراء هذا العمل بشرف".


الجدير ذكره أن عشارية "شرف"من تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب.

 

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