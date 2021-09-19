تامر حسني يحقق حلم فتاة كفيفة بالغناء معه - فيديو

الوكيل الإخباري - حقق الفنان تامر حسني حلم فتاة كفيفة في لقاءه والغناء معه، الفتاة تدعى مريم النجدي، وهي عازفة كمان وكانت تتمنى لقاءه منذ فترة طويلة.

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ونشر تامر مقطع فيديو للقاء عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كما شاركها في غناء أغنيته "خليك فولاذي"، وعلق: "أوامر يا فندم اهو يارب اكون قدرت افرحك يا مريوم و شكراً للإعلاميين المحترمين داليا ايمن و نيهاد سمير اللي كانوا همزة الوصل الجميله بينا".



وظهرت الفرحة العارمة على وجه الفتاة التي عبرت بدورها على صفحتها الخاصة عن مدى سعادتها بتحقيق هذا الحلم ولقاء تامر أخيراً.

المصدر - الفن