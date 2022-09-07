تسريب تسجيل صوتي صادم لجورج الراسي قبل أيام من وفاته

الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي مسرب للفنان جورج الراسي ادعوا انه قبل ايام من وفاته ، حيث سمع الفنان يتواصل مع احدى شركات التأمين للاسراع بتأمين مركبته قبل خروجه لاحياء حفل في سوريا .



وبتفاصيل التسجيل ، سمع الفنان يتواصل مع احدى موظفي شركة التأمين يوم الخميس 25 اب ، ويلح بالاستعجال باجراءات تأمين مركبته خوفا من عمل حادث قبل خروجه لاحياء اخر حفل له في سوريا ، حيث قال :" لازم تأمنها لاني طالع على سوريا .. بركي قلبت فيني السيارة " مما تفاعل رواد مواقع التواصل بشعوره بوفاته قبل أيام .



وكان قد توفي الفنان اللبناني جورج الراسي بحادث سير مروع يوم السبت 27أب على طريق المصنع في لبنان بالقرب من الأمن العام .

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