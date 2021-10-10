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الأحد، 10-10-2021 02:34 م

تسريب مقطع من أغنية آديل الجديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد أن شوقت المتابعين بمقطع فيديو ترويجي لفيديو كليب جديد لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “Easy on Me”، أطلت النجمة البريطانية أديل على المتابعين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ببث مباشر فاجأت فيه الجمهور.

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إذ وجهت تحية للسعودية قائلة "مرحبا السعودية"، وسرّبت مقطعاً من الأغنية، ما أثار حماس المتابعين، وتفاعلوا معها.

 

يشار إلى أن الفيديو كليب سيتم طرحه في 15 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تطلق أديل ألبومها الجديد بعنوان “Adele 30".

 

 

 

المصدر - الفن 

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