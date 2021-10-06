توقعات بإصدار أديل لألبوم جديد بعد تحديثها لصفحاتها على وسائل التواصل - صورة

الوكيل الإخباري - حدّثت المغنية العالمية أديل حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، فقامت بتغيير صورها الشخصية كما موقعها على الويب.

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هذه التحديثات دفعت المتابعين للتكهن اذا كانت على وشك اصدار ألبوم موسيقي جديد. بعد ايام من التكهنات شاركت أديل مقطعاً من اغنيتها الجديدة Easy on Me، على وسائل التواصل الاجتماعي. الاغنية سوف تصدر في 15 تشرين الاول/اكتوبر الحالي.



وعبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت أديل مقطعا قصيرا بالأبيض والأسود وهي تضع شريط كاسيت في راديو السيارة، وتسير في الطريق بينما يتطاير الورق من النوافذ.

المصدر - الفن