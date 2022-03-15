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الثلاثاء، 15-03-2022 01:13 م

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

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الوكيل الإخباري - نشرت هبة حلاوة ابنة الفنان أحمد حلاوة عبر حساب والدها على "فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله تطورات الحالة الصحية له بعد إصابته بفيروس كورونا الفترة الماضية؛ وتدهور حالته الصحية، مؤكدة أن والدها مازال فى المستشفى يتلقى العلاج، وأن حالته الصحية تتحسن بشكل بسيط.

وقالت هبة في منشورها: "نأمل ونتعشم في كرم الله أن يتم شفاء والدي د.أحمد حلاوة ويأتي شهر رمضان وهو ينير حياتنا كما كان".

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وأضافت: "أطمئن كل محبيه.. التحسن بسيط والحالة مستقرة.. لازلنا في المستشفى لتلقي العلاج.. ومع دعواتكم وكرم الله سوف يكون في أحسن حال قريبا بإذن الله تعالى".

لها

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