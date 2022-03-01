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الثلاثاء، 01-03-2022 12:28 م

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

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الوكيل الإخباري - كشف مدير أعمال الفنان سمير صبري آخر تطورات الحالة الصحية له، وذلك بعد أن تم نقله إلى مستشفى آخر غير الذي كان يعالج فيه، على إثر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.

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وأشار مدير أعمال سمير صبري في تصريحات صحافية إلى أن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، قائلاً: ادعوا له لأنه تعبان جدًا، وحالته تحتاج إلى معجزة، حتى يمر من هذه الأزمة".

لها

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