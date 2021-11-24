تطور جديد في الحكم بسجن علي كاكولي

الوكيل الإخباري - قضت محكمة الاستئناف في الكويت بتعديل الحكم الصادر ضد الفنان علي كاكولي، إلى 3 سنوات و4 أشهر، ودفع وغرامة بقيمة 2000 دينار كويتي.

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وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت في آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، بحبس الكاكولي مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 16 ألف دولار أميركي بعد إدانته بالتهم الموجهة إليه بتهريب وحيازة المخدرات.





والكاكولي ممثل ومغنّ كويتي. بدايته الفنية كانت خلال المسرح الشبابي، وهو خرّيج "المعهد العالي للفنون المسرحية"- قسم تمثيل وإخراج.

المصدر - لها