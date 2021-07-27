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الثلاثاء، 27-07-2021 02:42 م

تغيير صادم بوجه قصي خولي .. وتساؤلات عن حقيقة خضوعه لعملية تجميل - صورة

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الوكيل الاخباري - بعد تشويق الممثل السوري قصي خولي المتابعين بعمله الفني الجديد الذي يحضّر له بالتعاون مع شركة صباح إخوان للإنتاج الفني، بصورة نشرها في صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها بنادي رياضي أمام المرآة، أثار المنشور الجدل بين المتابعين بسبب تغيير في وجهه.

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وأشار العديد من المتابعين إلى أن قصي أجرى عمليات تجميل لتعريض فكه وتداولوا الصورة فيما بينهم، لكن قصي لم يعلّق إن كان هذا التغيير هو ماكياج لخدمة الشخصية الجديدة التي يؤديها في عمله الجديد، أو حقاً خضع لهذه العملية.

 

 

 

المصدر : الفن

 




 

 


 

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