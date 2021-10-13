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الأربعاء، 13-10-2021 11:14 ص

توم كروز يصدم الجمهور بشكله الجديد - صور

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للممثل الأميركي توم كروز من حضوره اللعبة الثانية من سلسلة الدوري الوطني في ملعب سان فرانسيسكو.

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وظهر توم بتغير جذري بشكله الخارجي، وهو يجلس إلى جانب إبنه، فقد كسب وزن زائد وظهر عليه العمر.

 

وشكك المتابعون أن تكون هذه الصور حقيقية أو غيرت عبر برنامج فوتوشوب، بينما إعتقد آخرون هذا شخص يشبه توم.

 

أما البعض الآخر فتساءل عن سبب زيادة وزنه، وخصوصاً أن الزيادة كانت ظاهرة بشكل كبير على وجهه وخدوده، كما إعتبر المتابعون أن شكله أصبح قبيحاً.



 

المصدر - الفن 

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