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الثلاثاء، 06-10-2020 12:33 م

جومانا مراد ترزق بتوأم

-مراد


الوكيل الإخباري _  رزقت الفنانة جومانا مراد بطفلين توأم من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو ، حيث انها شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو اعلنت الخبر من خلاله، واشارت الى انها خضعت لعملية ولادة مبكرة قبل الشهر السابع من الحمل في أمريكا لأسباب صحية.

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حيث انها قالت : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا، أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده الصالحين آمين آمين يا رب العالمين.

 


واشارت الى انها أطلقت على الولد اسم علي، وعلى البنت اسم ديانا.

 

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين باركوا لها بقدوم المولودين .

المصدر : سبوتنيك 

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