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الثلاثاء، 24-01-2023 09:33 ص

حسن الرداد يتحدث لأول مرة عن طفله -فيديو

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الوكيل الإخباري-في أول تصريح له بعد أن رزق بمولوده الأول من زوجته ايمي سمير غانم، والذي أطلقا عليه اسم "فادي"، تحدث النجم حسن الرداد عن ملامح الطفل في لقاء سريع مع برنامج "Et بالعربي"، قائلاً: "هو لسة بيقولوا شكله بيتغير بس هو شبه إيمي ولكن شعره مثل شعري". وأضاف: "أتمنى أن يرث أي صفة كويسة فيا بلاش الصفات اللي مش حلوة".

وكان الثنائي المصري قد رزقا بمولودهما الأول في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو يصادف اليوم الذي وُلد فيه حسن الرداد، وأعلن الأخير عن الأمر من خلال صورة ليد الطفل، كاشفاً أنه اختار له اسم شقيقه المتوفي.

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