السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

حضور جماهيري حاشد بحفل الفنان حمدي المناصير في مهرجان صيف عمان

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السبت، 19-08-2023 12:42 ص

حضور جماهيري حاشد بحفل الفنان حمدي المناصير في مهرجان صيف عمان

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الوكيل الاخباري - حظيت حفلة الفنان حمدي المناصير بحضور جماهيري كبير في حفله الذي أحياه ،مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان .
 
وحقق حفل الفنان المناصير اعلى رقماً بالحضور الجماهيري خلال امسيات المهرجان ، وتميز الحفل بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، بتفاعل مع غناء الفنان حمدي المناصير  .

وأكد مراقبون أن الفنان حمدي المناصير ترك بصمة كبيرة نالت إعجاب الجمهور الذي تجاوز عدده 4 الاف شخص .

وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان ، الذي تنظمه امانة عمان الكبرى، حتى الاحد 20 آب ، ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .

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