حضور جماهيري حاشد بحفل الفنان حمدي المناصير في مهرجان صيف عمان

الوكيل الاخباري - حظيت حفلة الفنان حمدي المناصير بحضور جماهيري كبير في حفله الذي أحياه ،مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان صيف عمان .



وحقق حفل الفنان المناصير اعلى رقماً بالحضور الجماهيري خلال امسيات المهرجان ، وتميز الحفل بحضور جماهيري كبير ملأ جنبات المسرح، بتفاعل مع غناء الفنان حمدي المناصير .



وأكد مراقبون أن الفنان حمدي المناصير ترك بصمة كبيرة نالت إعجاب الجمهور الذي تجاوز عدده 4 الاف شخص .



وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان ، الذي تنظمه امانة عمان الكبرى، حتى الاحد 20 آب ، ووفرت الامانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق .

اضافة اعلان



