السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين مقتل عضو البرلمان البريطاني أميس

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

السبت، 16-10-2021 11:44 ص

حقيقة ارتباط سيلينا غوميز ببطل فيلم كابتن أميركا - صور

tmp_NTY7E1_fc8f6340e5af29a1_GettyImages-948726460


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تشكف عن وجود علاقة بين الفنانة العالمية سيلينا غوميز وبطل فيلم "كابتن أميركا" الأميركي كريس أفينز، وذلك بعد إنتشار صور لهما في أماكن عامة.

اضافة اعلان

 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، معبرين عن فرحتهم به وكم يليقا الثنائي ببعضهما، قبل أن يؤكدوا أن المعلومة هي مجرد شائعة ولا صحة لها.

 

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور صادمة لسيلينا غوميز، حيث ظهرت بتغير كبير إلى درجة لا يمكن أن نعرف أنها هي.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-155613-king-ahmed-zaher-journey-grace-shocked-fans_700x400

شاهد ...ملك أحمد زاهر تتحول إلى الدمية باربي

11415

شاهد ...رشا شربتجي تطلب الدعاء لوالدها والنجوم يتفاعلون

header_image_Soft-and-Bold-Makeup-looks-Nancy-Ajram-AR-Main-Image-Fustany

نانسي عجرم تتمنى لمتابعيها عطلة سعيدة - شاهد

117865Image1

محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد على قناة المحور - صورة

دانيلا-رحمة-2

فريق مسلسل للموت يفاجئ دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها - فيديو

6262-2

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وتُنقل إلى المستشفى - صور