حقيقة ارتباط سيلينا غوميز ببطل فيلم كابتن أميركا - صور

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار تشكف عن وجود علاقة بين الفنانة العالمية سيلينا غوميز وبطل فيلم "كابتن أميركا" الأميركي كريس أفينز، وذلك بعد إنتشار صور لهما في أماكن عامة.



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وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، معبرين عن فرحتهم به وكم يليقا الثنائي ببعضهما، قبل أن يؤكدوا أن المعلومة هي مجرد شائعة ولا صحة لها.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور صادمة لسيلينا غوميز، حيث ظهرت بتغير كبير إلى درجة لا يمكن أن نعرف أنها هي.

المصدر - الفن

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