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الثلاثاء، 29-06-2021 10:05 م

حقيقة المرض الذي كاد أن يفقد محمد رمضان حياته

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الوكيل الاخباري - إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تعرض الفنان المصري محمد رمضان لمرض خطير بسبب تناول المنشطات الرياضية .

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المواقع الفنية المقربة من رمضان نفت ما تردد وقالت ان مثل هذه الاخبار تصب في خانة الشائعات التي تطارده بين الحين والآخر.

 

وذكرت أن الفنان محمد رمضان لا يتناول المنشطات الرياضية، ولا يسعى الى زيادة حجم عضلات جسده، وتدريباته اليومية مدروسة الى جانب تناوله الغذاء الصحي السليم، بهدف الحفاظ على لياقته البدنية.

وكانت أخبار قد أكدت أن محمد كاد يفقد حياته نتيجة تناوله منشط رياضي، سبب له إضطرابات في دقات القلب.

الديار

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