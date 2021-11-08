حقيقة دخول إليسا القفص الذهبي

الوكيل الإخباري - عادت صور الفنانة إليسا لتضج مواقع التواصل الإجتماعي بعد إطلالتها الأخيرة قبل حفلها في باريس، حيث إرتدت فستان أبيض ناعم.

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متابعو إليسا إنهالوا بالتعليقات على الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيرين إلى أنه حان الوقت لترتدي الفستان الأبيض الطويل، وتدخل القفص الذهبي، متمنين أن تكون هذه الخطوة قريبة جداً، ومؤكدين أنها ستكون من أسعد اللحظات التي ينتظروها بفارغ الصبر.

وجاءت هذه التكهنات، بعد أن كانت قد كشفت خلال مقابلة لمجلة "جمالك" عن قصة الحب التي تعيشها، مشيرة إلى أن حالة من السعادة تعتريها في هذه المرحلة، حيث قالت "أعيش حالة حب حاليا وأنا سعيدة جدا ولا مانع من أتّكل على شريكي في بعض الأمور، حبيبي ليس قريباً بالمسافة، ولا أراه بشكل يومي، وهذا الأمر يساعد في الإبقاء على الشغف في الحب لوقت أطول".

المصدر - الفن