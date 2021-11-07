الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

432 مليون دينارًا موازنة أمانة عمان للعام المقبل

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

الأحد، 07-11-2021 12:41 م

شاهد ...إليسا تشعل حفلها في فرنسا

5dbdae79745d4-750x500


الوكيل الإخباري - إليسا أحيت الليلة حفلها الجديد والثالث على مسرح الأولمبيا في فرنسا، وتداول الجمهور عدة فيديوهات من حفل إليسا، والذي كان كامل العدد ولاقى تفاعل جماهيري كبير على مواقع التواصل.

اضافة اعلان

وافتتحت الفنانة إليسا حفلها على مسرح الأولمبيا في باريس بأغنية "احكيلي عن بلدي" للسيدة فيروز، ولاقت ترحيب كبير من الجمهور في المسرح، والذي شهد حضور جماهيري كبير وتفاعل كبير أيضاً من جمهور الحفل وعلى مواقع التواصل، خاصة أن إليسا نشرت عدة صور ولقطات لها من باريس، بالإضافة إلى صور لإستعدادت المسرح لاستقبال حفلها الثالث على مسرح الأولمبيا.

 

 

 

وقدمت الفنانة إليسا عدة أغاني شهيرة لها في الحفل وعلى رأسها أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" و"حالة حب" و"أسعد واحدة" و"عايشالك" وغيرها، بالإضافة إلى أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، وعبرت إليسا عن سعادتها بالحفل الثالث لها في الأولمبيا، وقالت على خشبة المسرح للجمهور إنها سعيدة جداً لكونها مهم في هذه الليلة.

 

المصدر - هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
a32f7080-5be9-45bd-b1e6-144f0c24108c_16x9_1200x676

يسرا تنشر صورة قديمة لها والمتابعون يعلقون

9252251-1988231612

شاهد...إيهاب توفيق وحميد الشاعري يشعلان حفل زفاف ابنة هشام عباس

1017_wafaa1-new

شاهد... وفاء الكيلاني تبكي بسبب هذا الممثل

3757649

عمر العبداللات يستعد لحفلاً جماهرياً ضخماً في 'إكسبو 2020 دبي'

363

شاهد...إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم ريتسا

7522796-1516701050

غادة عبد الرازق في أحدث ظهور لها - صور

أخبار متعلقة
45d34234-30b8-4a1c-b2bc-0ee9a99aecb4

أول رد عراقي بشأن درع إليسا الواقي

2021-07-03_11-17-59_525607-730x438

شاهد ...إليسا ترتدي درعا واقيا ضد الرصاص في حفلها الاول في العراق

FCVhF1QWEAkZEA2

شاهد...إليسا تتألق خلال حفلها الأول في بغداد وتتصدر الترند بأكثر من بلد عربي

2057046-372625634

موعد الجلسة القضائية بين اليسا وشربل خليل

314

تامر حسني يكشف عن تحضيرات حفله اليوم بالمنارة - فيديو

76956

الفنانة اللبنانية إليسا تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات - صورة