حقيقة دخول عادل امام في غيبوبة

الوكيل الإخباري - بعد وفاة الممثلة المصرية سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عاماً، عادت قضية وفاة الممثل المصري عادل إمام إلى الواجهة مجدداً، حيث إعتقد عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن إمام الذي لم يظهر في الفترة الأخيرة على جمهوره قد يكون قد دخل في غيبوبة بحسب وصفهم ولم يتم كشف ذلك للعلن.

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من ناحية أخرى، كانت شائعة وفاة إمام قد ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة، إلا أن شقيقه المنتج عصام إمام كان قد كشف مؤخراً اخبار اعتزال الأخير وذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على "أم بي سي مصر" وقال: "في بعض هذه الشائعات حدث تجاوز شديد جداً وبطريقة غير طبيعية ولا أعلم سبباً يدفع البعض لترديد مثل هذه الشائعات الزعيم بيلعب مع أحفاده وبيحلّ الكلمات المتقاطعة وعايش حياته".

المصدر - الفن