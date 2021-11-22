أسرة سهير البابلي تكشف عن آخر كلماتها ووصيتها الوحيدة - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف زوج إبنة الممثلة المصرية الراحلة سهير البابلي الدكتور رضا طعيمة وصيتها، بلقاء تلفزيوني.

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وقال رضا أن سهير لم تقسم ثروتها بل طلبت استمرار المنح التي كانت تدفعها لطلاب فقراء: "الفقيدة لم تترك وصية حول تقسيم ثروتها، ولكنها طلبت استمرار المنح التي كانت تصرفها لطلاب كليات الطب من الفقراء، وعدم وقف الدفعات الشهرية لبعض المشروعات الخيرية".

كما اعلن بمداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" عن كلمات البابلي: "خلوا بالكم من مصر وحافظوا على بلدكم، حافظوا على بعض وحبوا بعض وترابطوا. خليك واقف جنب أخوك الرئيس عبد الفتاح السيسي، خليك دراعه اليمين، الراجل ده راجل شريف، أقف جنبه ووصي تلاميذك ومحبيك يكونوا جنب هذا الرجل الشامخ".

المصدر- الفن