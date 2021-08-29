حقيقة عودة الفنانة زارا البلوشي الى طليقها - صورة

الوكيل الإخباري - عادت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، لتثير الجدل بين متابعيها حول عودتها إلى طليقها المخرج السعودي سمير العارف، بعد أن قامت بنشر صورة ليدها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون أن تكشف عن السبب وراء الصورة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان



وعلقت بلوشي على الصورة قائلة :" سوء حظ أو طيبة حد الغباء، أحيانا القرارات تكون سيئة مهما فكرت فيها وأخذت وقت".



الجدير بالذكر، أن زارا كانت مؤخراً قد أثنت على أخلاق طليقها رغم مرور 3 سنوات على انفصالهما.

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة