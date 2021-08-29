الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

شرط دخول الطلبة إلى الجامعات

وزير الزراعة : توقع أن تصل كميات الزيتون إلى ١٧٠ ألف طن

مجلس الأعيان يقر مُلحق قانون موازنة 2021

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

دودين يؤكد عودة الطلبة إلى المدارس خلال أيام

الحكومة :تفعيل تطبيق سند مطلع أيلول

حقائق لا نعرفها عن مطهر اليدين

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

الأراضي والمساحة لـ الوكيل : الأردنيون يقبلون على شراء وبيع الأراضي والشقق

حادث بين 3 مركبات على شارع الأردن

الأحد، 29-08-2021 10:21 ص

حقيقة عودة الفنانة زارا البلوشي الى طليقها - صورة

image


الوكيل الإخباري - عادت الممثلة العمانية المقيمة في السعودية، زارا البلوشي، لتثير الجدل بين متابعيها حول عودتها إلى طليقها المخرج السعودي سمير العارف، بعد أن قامت بنشر صورة ليدها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، دون أن تكشف عن السبب وراء الصورة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وعلقت بلوشي على الصورة قائلة :" سوء حظ أو طيبة حد الغباء، أحيانا القرارات تكون سيئة مهما فكرت فيها وأخذت وقت".


الجدير بالذكر، أن زارا كانت مؤخراً قد أثنت على أخلاق طليقها رغم مرور 3 سنوات على انفصالهما.

 

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
priyanka12-1

بريانكا شوبرا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد - صور

بقبقب

جينيفر لوبيز تعرض شقتها للبيع بمبلغ خيالي

5929306_1625227443

أنطوان قارح يدخل القفص الذهبي واطلالة العروس من تصميمه - صور

6217432_1594718433

لشدة حبها لهما .. أكسسوار لازم دلال عبد العزيز يربطها بـ ميرفت أمين ورجاء الجداوي - صور

Untitled-1_19

عمرو أديب يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان

00c1ef83-6c96-482c-9018-0f436bdaa5a0_16x9_1200x676

أصالة تعلن هذا الخبر السعيد.. والجمهور يتفاعل