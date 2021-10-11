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الإثنين، 11-10-2021 11:20 ص

حقيقة عودة الفنانة شمس البارودي الى التمثيل

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الوكيل الإخباري - بعد أن تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر عودتها إلى الساحة الفنية من خلال فيلم وثائقي عن قصة حياتها، أعربت الممثلة المعتزلة شمس الباردوي عن دهشتها بتلك الأنباء المتداولة وقالت :"لو كنت عاوزة أرجع بعد اعتزالي كنت قبلت كل العروض المغرية وملايين الجنيهات التي عُرضت عليّ للمشاركة في أعمال فنية أو تقديم برامج تلفزيونية".

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من ناحية أخرى، أكدت البارودي استيائها الشديد من التعليقات التي طالتها، وقالت :" البعض تطاول عليّ تحت غطاء الدين، وهؤلاء أقول لهم (يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم)، ولا أحد يعلم منكم طبيعة علاقة كل عبد بربه، فلا أحد وصي عليّ سوي الله، وللعلم فقد اعتزلت التمثيل وأنا في أوج شهرتي وشبابي، لكسب رضا المولى عز وجل"

 

وختمت البارودي حديثها قائلة :"اتقوا الله في أنفسكم وفي خلقه، وكل من شتمني أو تطاول عليّ، خصيمي يوم القيامة، وأفوض أمري إلى الله، وحسبي الله ونعم الوكيل".


الجدير بالذكر، أن البارودي كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل عام 1982، وذلك بعد عودتها من رحلة عمرة رفقة أسرتها.

 

المصدر - الفن 

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