حمو بيكا يهاجم هاني شاكر مجدداً - فيديو

الوكيل الإخباري - هاجم مغنّي المهرجانات حمو بيكا، نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بسبب إيقافه عن الغناء داخل مصر، وعدم إعطائه أي تصاريح جديدة للغناء.



وأكد بيكا في بث مباشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أبناء هاني شاكر يستمعون الى أغاني المهرجانات، وأن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة تضمّ كل الفئات، مشيراً إلى أنه لا يُجبر أحداً على الاستماع الى مثل هذه النوعية من الغناء.

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وقال بيكا: "مش كل حاجة نفسنة وغيرة وحقد، متبصش للناس وانتبه لطريقك، الدنيا مكسب وخسارة، إحنا مش بنغصب الناس تسمع مهرجانات".





وأضاف: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".





المصدر - لها

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