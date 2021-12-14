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الثلاثاء، 14-12-2021 12:43 م

هاني شاكر يدعم شيرين عبد الوهاب - صورة

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الوكيل الإخباري - دعم نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، مواطنته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الأزمة التي تمر بها حالياً بطلاقها من حسام حبيب.

ونشر نقيب الموسيقيين على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" صورة لشيرين وجه من خلالها رسالة دعم لها حيث كتب: "الفنانة الرائعة والأخت العزيزة شيرين سعدت جداً بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة".

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وأضاف: "عودي يا شيرين بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن وكوني واثقة من دعمي لكِ أنا شخصياً ومن دعم نقابتك لكِ في كل وقت.. عوداً حميداً إن شاء الله".

 

 

المصدر - لها 

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