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الأربعاء، 12-04-2023 01:54 م

دنيا سمير غانم هل تغني بـ التركية مجدداً !

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الويكل الإخباري-بعدما لفتت النجمة المصرية دنيا سمير غانم، الأنظار بشخصية «سليمة» في مسلسلها «جت سليمة»، الذي يعرض خلال شهر رمضان، أطلت في الحلقة الثالثة من المسلسل بأغنية استعراضية بعنوان «أرقصوله»، مزجت فيها العربية مع التركية، إذ بدأتها بكلمات تركية، هي seni seviyorum، ومعناها في العربية «أحبك»، بالإضافة إلى كلمة aşkım وتعني «حبي» .

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ذلك ما دفعها للتفكير جدياً بخوض التجربة مجدداً، وأدت «سليمة» هذه الفقرة الغنائية في فرح ابنة السلطان «طمعان»، الذي يجسده النجم المصري خالد الصاوي، فيما ظهر الفنان أشرف عبدالباقي، في دور «عم صول» صاحب «بيت الحظ»، الذي يساعد «سليمة» و«موكوس»، الذي يقدمه محمد سلام، في دخول قصر السلطان.

 

عكاظ

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