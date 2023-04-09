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الأحد، 09-04-2023 03:43 م

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار"

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الوكيل الإخباري- تصدر خلال الساعات الماضية، مشهد مؤثر جدا لـ كاريش بشار في مسلسل " ضرب نار " ، خلال انتظارها القارب الهوائي الذي من المفترض ان ينقلها الى الجهة الاخرى من البحر لتبدأ رحلتها الى المانيا.

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ولعل ابرز ما كان لافتا في المشهد، التفاصيل التي حرص القائمون على العمل ابرازها، لا سيما اعطاء كاريس علبة سردين لتأكلها وهي تبكي، في حين كادت تفقد وعيها من شدة التعب، فاتكأت على الصخرة المجاورة واكملت طعامها.


من جهتهم، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المشهد، مشيرين الى شدة تأثرهم به، و ابداع كاريس في تأديته.

 

 

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