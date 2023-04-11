هكذا احتفلت هالة صدقي بانتهاء تصوير "جعفر العمدة"

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في "تيك توك" مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس آخر مشهد صوّرته في مسلسل "جعفر العمدة" واحتفالها مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.



وظهر من خلال الفيديو أن آخر المشاهد التي صوّرتها هالة هو مشهد زيارتها لابنها "جعفر" في القسم بعد القبض عليه لحيازته مواد مخدرة.



وظهرت هالة صدقي وهي تحتفل مع محمد سامي بانتهاء تصوير دورها في المسلسل وهو يقول لها "الملكة" وأنه تشرّف بالعمل معها، فتردّ عليه مازحة: "أنا عارفة"، ثم سلّمت على محمد رمضان واحتضنته وباركت له على المسلسل.



مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

اضافة اعلان

لها