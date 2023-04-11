الثلاثاء 11-04-2023
الوكيل الاخباري

الملك يحث المجتمع الدولي على الوقوف ضد الإجراءات التي تحرض على العنف بالأراضي الفلسطينية

أمين عمان: الأردنيون لا يرغبون بفرص العمل المتوفرة بالسوق المركزي

روسيا.. زلزال وبركان يهزان نفس المكان في آن

4.5 ملايين برميل نفط استوردها الأردن من العراق منذ أيلول 2021

إتلاف نحو 20 طن مواد تموينية بإربد منذ بداية رمضان

بحث التعاون بين الجامعة الأردنية والسفارة التشيلية

هام من تنظيم قطاع الاتصالات حول المسابقات الرمضانية

الدفاع الروسية: مقتل 450 جنديا أوكرانيا في معارك أرتيوموفسك

الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

هزة أرضية جديدة في كهرمان مرعش التركية

الثلاثاء، 11-04-2023 04:00 م

هكذا احتفلت هالة صدقي بانتهاء تصوير "جعفر العمدة"

download (2)


الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الخاص في "تيك توك" مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس آخر مشهد صوّرته في مسلسل "جعفر العمدة" واحتفالها مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان.

وظهر من خلال الفيديو أن آخر المشاهد التي صوّرتها هالة هو مشهد زيارتها لابنها "جعفر" في القسم بعد القبض عليه لحيازته مواد مخدرة.

وظهرت هالة صدقي وهي تحتفل مع محمد سامي بانتهاء تصوير دورها في المسلسل وهو يقول لها "الملكة" وأنه تشرّف بالعمل معها، فتردّ عليه مازحة: "أنا عارفة"، ثم سلّمت على محمد رمضان واحتضنته وباركت له على المسلسل.

مسلسل "جعفر العمدة" من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو بطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-11 at 11.59.02

هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

5870578_1654349925

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا

d-70-منى-زكي-ترد-على-أصالة-بعد-إشادتها-بمسلسل-تحت-الوصاية

منى زكي تردّ على أصالة بعد إشادتها بمسلسل "تحت الوصاية"

be1ba263

بشرى سارة لمحبي مسلسل "العربجي"

900x450_uploads,2023,04,10,5c99aaac2b

حقيقة اصابة عبلة كامل بالسرطان

22

محمد فؤاد : هنيدي ناكر العيش والملح .. والأخير يشارك مقطع فيديو

أخبار متعلقة
d-70-منى-زكي-ترد-على-أصالة-بعد-إشادتها-بمسلسل-تحت-الوصاية

منى زكي تردّ على أصالة بعد إشادتها بمسلسل "تحت الوصاية"

Doc-P-444588-638166388390210270

كاريس بشار كادت تفقد وعيها في مسلسل "النار بالنار"

0a046692-c9a5-4e50-8f21-b81623cdf715-9

هالة صدقي تعلن طلاقها رسمياً وتكشف عن هذا الأمر

20234619463389U

هل هناك جزء ثانٍِ؟..أول تعليق لقصي خولي على مسلسل "وأخيراً"

537

مشهد يحدث ضجة في مسلسل " العربجي " -فيديو

3546f1a0

اتّهامات لمسلسل "جعفر العمدة" بالإساءة الى صورة المرأة المصرية