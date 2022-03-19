راجعين يا هوى يجمع خالد النبوي بابنه نور

الوكيل الإخباري - سيشهد مسلسل “راجعين يا هوى” المقرر عرضه في الموسم الرمضان، اجتماع الفنان خالد النبوي وابنه نور لأول مرة في عمل فني.

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وستدور أحداث المسلسل حول شخص يُدعى بليغ أبو الهنا، يعود من أوروبا إلى مصر من أجل المطالبة بحقه من الميراث بعدما خسر أمواله في مصر، قبل أن يفاجأ بتشتت العائلة، فيبدأ العمل على لم شملها.



وسيلعب نور النبوي في هذا العمل شخصية طارق الشاب الذي تخرج من الجامعة، والباحث عن تأسيس مشروعه الخاص بعيداً عن العائلة، قبل أن يدخل في قصة حب مستحيلة مع ابنة عمه ولاء.



وسيشهد العمل مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، هنا شيحة وغيرهم.



يُذكر أنّ نور النبوي عرف نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ومن ثم قدّم دوراً مميزاً في مسلسل نقل عام الذي عُرض منذ مدة قريبة.

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