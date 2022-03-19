السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين والمدارس الاحد

جلسة حوارية حول الأولويات التنموية في عجلون

تعرّف على أسعار العملات الرقمية حول العالم

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد

"عارض صحي" يحول دون استكمال "النابلسي" المنافسة على مركز "نقيب المهندسين الزراعيين"

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

اتفاقية لرفد مستشفى السلط الجديد بكوادر طبية

كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

بيان هامّ حول توقيف مريض شلل دماغي في سجن ماركا - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 03:08 م

راجعين يا هوى يجمع خالد النبوي بابنه نور

نور-خالد-النبوي-و-خالد-النبوي-1644787636-0


الوكيل الإخباري - سيشهد مسلسل “راجعين يا هوى” المقرر عرضه في الموسم الرمضان، اجتماع الفنان خالد النبوي وابنه نور لأول مرة في عمل فني.

اضافة اعلان


وستدور أحداث المسلسل حول شخص يُدعى بليغ أبو الهنا، يعود من أوروبا إلى مصر من أجل المطالبة بحقه من الميراث بعدما خسر أمواله في مصر، قبل أن يفاجأ بتشتت العائلة، فيبدأ العمل على لم شملها.


وسيلعب نور النبوي في هذا العمل شخصية طارق الشاب الذي تخرج من الجامعة، والباحث عن تأسيس مشروعه الخاص بعيداً عن العائلة، قبل أن يدخل في قصة حب مستحيلة مع ابنة عمه ولاء.


وسيشهد العمل مشاركة نخبة من نجوم الدراما المصرية أمثال خالد النبوي، وفاء عامر، أنوشكا، هنا شيحة وغيرهم.


يُذكر أنّ نور النبوي عرف نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي، حيث شارك في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، ومن ثم قدّم دوراً مميزاً في مسلسل نقل عام الذي عُرض منذ مدة قريبة.

 

218

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-03-18-1ca1233a16

فنانة مصرية تهاجم شيرين بألفاظ سيئة

8821191_1611220668

حقيقة زواج نبيلة عبيد يشعل مواقع التواصل

image (2)

محمود المهدي يخرج عن صمته ويكشف سبب إنفصالة عن منة عرفة

4445385_1647272081

شاهد- لقطات حابسة للأنفاس لنانسي عجرم من حفلها في مصر

312385_0

أنغام حاضرة في مسلسل فاتن أمل حربي

nadine-damas-thumb

إطلالة نادين نسيب نجيم حديث المتابعين - صورة