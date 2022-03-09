راغب علامة برفقة طفل الغزلة رايقة محمد اسامة - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان الصاعد محمد أسامة الذي اشتهر بأغنية "الغزالة رايقة" فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة الفنان اللبناني راغب علامة.



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وبالفيديو قام محمد أسامة بتقديم أغنيته "الغزالة رايقة"، ومن ثم قدم أغنية راغب "اللي باعنا"، وظهر راغب وهو في غاية السعادة باللقاء.

وعلق محمد على الفيديو وقال:"اتشرفت جدا بلقائي مع الفنان العملاق وانتظروا الجديد".

إنتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل وتناقله الرواد عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه معبرين عن إعجابهم بالفيديو ومحبتهم لراغب ومحمد.

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