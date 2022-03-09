الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 11:01 ص

راغب علامة برفقة طفل الغزلة رايقة محمد اسامة - فيديو

راغب-علامة


الوكيل الإخباري - نشر الفنان الصاعد محمد أسامة الذي اشتهر بأغنية "الغزالة رايقة" فيديو جديد عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه برفقة الفنان اللبناني راغب علامة.

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وبالفيديو قام محمد أسامة بتقديم أغنيته "الغزالة رايقة"، ومن ثم قدم أغنية راغب "اللي باعنا"، وظهر راغب وهو في غاية السعادة باللقاء.

 

وعلق محمد على الفيديو وقال:"اتشرفت جدا بلقائي مع الفنان العملاق وانتظروا الجديد".

 

إنتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصات التواصل وتناقله الرواد عبر صفحاتهم الخاصة، وتفاعلوا معه معبرين عن إعجابهم بالفيديو ومحبتهم لراغب ومحمد.

 

 

 

الفن 

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