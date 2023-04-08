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السبت، 08-04-2023 03:49 م

وفاء عامر تفجّر مفاجأة عن المقابل في "رامز نيفر إند"

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الوكيل الإخباري- أشعلت أمس (الجمعة) الفنانة وفاء عامر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حلت ضيفة على برنامج مقالب الفنان رامز جلال، خاصة بعدما كشفت أنها لم تكن تعلم بالمقلب ولم تتقاض أي مبالغ مالية.

وكان رامز كعادته قد سخر من وفاء عامر، قائلاً في بداية الحلقة: "وفاء عامر فيها كل مؤهلات النجمة الأولى، وجسمها جسم درفيل والصوت رنان زي بائع العرقسوس وصاحبة الطول الفارع وهنخلي وشها شوارع، ديناصور الإبداع ولكن لازم تبعد عن الأداء المفتعل والاستظراف وتعمل دايت قاسي لمدة 3 سنين، وأكيد بتفكر تفتح مسمط وتبيع مخاصي وكرشة".

كما علق رامز على ملابس وفاء قائلا: "إيه يا بت اللبس المقرف دا إنتي نازلة تفسحي الكلب؟ دا قميص نقاشين ولابسة نضارة غوص".

وخلال الحلقة دخلت الفنانة وفاء عامر في حالة انهيار حيث ظهرت في البرنامج وهي تصرخ، قائلة: "أنا هموت حرام عليكم يا جماعة، وبعدما كشف رامز عن وجهه، أكدت وفاء عامر أنها لم تكن تعلم حقيقة المقلب، معقبة: "والله ما كنت أعرف المقلب ومشوفتش أي فلوس".

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