رسالة مؤثّرة من الفنانة رزان جمال مع انتهاء مسلسل"الثمن"

الوكيل الإخباري-وجّهت الفنانة رزان جمال نجمة "الثمن" رسالة مؤثرة تزامناً مع انتهاء عرض المسلسل الدرامي، قائلةً: "مع نهاية آخر حلقة بدّي إكتب كلمة شكر من القلب، بدّي أشكر المنتجة سارة دبّوس على الفرصة الرائعة يلّي عطيتني ياها وعلى ثقتها فيّي، والمخرج فكرت على شغله معي. كلنا شفنا قدّيه إنت كنت مخلص لهيدا العمل وقدّيه تعبت واشتغلت عليه".

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وأضافت: "بدّي إشكر زملائي بالعمل باسل خيّاط، نيكولا معوّض وسارة أبي كنعان وأكيد كل الممثّلين لوقفتن حدّي بكلّ فترة التصوير، إنتو خلّيتوني اكبر على الصعيد المهني والشخصي. نحنا كلنّا عيلة وحدة كلّ هالفترة وهيدا الشي انعكس على نتيجة العمل، شكراً لكلّ شخص شارك بهيدا العمل ورا وقدّام الكاميرا من دون استثناء على الجهد الكبير يلّي عملوه".



واختتمت رزان جمال بالقول: "وحتى لو المسلسل خلص، "الثمن" صار أحلى بوجودكن وبتفاعلكن معه، وإنتو من دون شك أحلى جمهور بالعالم! كتير مبسوطة إنو قدرنا تعرّفنا على بعض بالفترة الأخيرة وعنجد ما عندي كلام يعبّر عن إمتناني لدعمكن وحبكن بهالمشوار الطويل! بحبكن كتير وبتمنّالكن حياة مليانة سعادة وحب وفرح".



يُذكر أن "الثمن" ضم في البطولة : باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض، سارة أبي كنعان، فيفيان أنطونيوس، صباح الجزائري، رفيق علي أحمد، رنده كعدي، طلال مارديني، وسام فارس، نانسي خوري، ريام كفارنة، ريم خوري، وبمشاركة الفنانين القديرين عدنان أبو الشامات وريموند عازار، وعدد من الضيوف، بينهم: ماهر صليبي، رينيه غوش، شربل زيادة وجان قسيس، وهو إعداد وحوار يم مشهدي وإخراج فكرت قاضي.



لها