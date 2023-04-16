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الأحد، 16-04-2023 11:08 ص

مصدر يحسم الجدل حول حقيقة إنتاج جزء ثانٍ من "وأخيراً"

مسلسل-وأخيرا-الحلقة-الرابعة


الوكيل الإخباري- أثارت الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة من مسلسل "وأخيراً" الكثير من التكهنات والتوقعات حول وجود موسم ثاني من العمل.

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وجاءت أحداث الحلقة الأخيرة مشوقة ومثيرة قبل ان تنتهي بزواج " خيال" و"ياقوت" على شاطئ البحر وهو المكان الذي التقيا به لأول مرة وتعارفا على بعضهما البعض. وكان اللافت حضور مجموعة من المسلحين لحفل الزفاف بشكل متخفي في نهاية الحلقة وهو ما يشير إلى حدوث حدث كبير جداً في نهاية الحلقة وبالتالي يفتح الباب على مصراعيه لموسم ثاني من العمل.


لا نية أبداً لإنجاز جزء ثاني من العمل
ومع كثرة التكهنات أكد مصدر لموقع " سيدتي " من شركة "الصباح" أنه لا نية أبداً لإنجاز جزء ثاني من العمل الذي انتهى مع نهاية الجزء الأول وأن التفكير سيبدأ بمشاريع جديدة كلياً.

 

يشار إلى أن مسلسل "وأخيراً" من بطولة قصي خولي ونادين نجيم، شادي الصفدي، أنجو ريجان، وسام صباغ، منى واصف وآخرين والعمل من تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح.

 

 




 

 


 

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