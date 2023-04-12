الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 03:00 م

نادين نسيب نجيم توجه رسالة للنساء

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الوكيل الإخباري- نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها ظهرت فيها بلقطات مختلفة، حيث بدت في غاية من الجمال والاناقة.

وأرفقت نادين الصورة بتعليق واجهت من خلاله المتنمرين ووجهت كذلك نصيحة للنساء بأن يحببن أنفسهن ولا يلتفتن إلى الأراء السلبية التي تُقال عنهن.

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وكتبت نادين نسيب نجيم تعليقا باللغة الانكليزية، قالت فيه: "تنمروا عليّ بسبب هذه الصور.. ألا يخجلون من أنفسهم؟؟"، مضيفة: "أين الانسانية وكيف يمكننا أن ندعم بعضنا البعض إذا كنا نعيش في عالم سامّ إلى هذه الدرجة".


وختمت كلامها بالقول: "أيتها النساء، عليكن أن تدعمن أنفسكن وغيركن، كن لطيفات، فهو أمر غير مكلف أن تنشرن المحبة والدعم باستمرار".

 

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