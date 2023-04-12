نادين نسيب نجيم توجه رسالة مؤثرة لـ منى واصف

الوكيل الإخباري- عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تقدريها و محبتها الكبيرين للممثلة السورية منى واصف، في تعليق على صور جمعتها معها ومع الممثل السوري قصي في الحلقة الاخيرة من مسلسل "واخيرا" الذي عرض خلال شهر رمضان الحالي.



وكتبت نادين في تعليق: "انا ما شفت حدا بحبني قدها و بيعطل همي وبيطلع فيي بعيون قلبها الله يطول بعمرها و يعطيها الصحة بتستاهل كل الخير بتستاهل كل الحب ولاشك حققت تاريخ عظيم ليس له مثيل على قد ما هيي طيبة وقلبها كبير ومهنيتها فوق الوصف. مثالي الاعلى من قبل ما ادخل مجال التمثيل".

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