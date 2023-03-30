نادين نجيم تستعرض مشهد تعذيبها في "وأخيرا" -فيديو

الوكيل الإخباري- شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها لحظات التعذيب التي عاشتها شخصيتها "خيال" في مسلسل "وأخيرا"، قبل ظهورها في أحد المشاهد وكأنها جثة هامدة قتلت على يد خاطفيها.

اضافة اعلان



ونشرت نجيم مشهد التعذيب عبر صفحتها الخاصة في "إنستغرام"، وظهرت وهي معلقة من قدميها بحبل، وسط محاولات عدد من أفراد العصابة خنقها من خلال وضع رأسها تحت الماء.



وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو: "وأنا بدي ضل أكثر وهو يقلي بخاف عليكي. وأنا قلن يا جماعة فيني طول بالمي. وهني لا ما بيسوا. بس كانت تجربة حلوة للصراحة حبيتها". " فوشيا "



