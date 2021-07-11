ريا أبي راشد تتألق بتصميم زهير مراد في مهرجان كان السينمائي - فيديو

الوكيل الإخباري - شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، وتألقت بإطلالة جميلة، من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد.

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وظهرت ريا بفستان زهري اللون طويل ونسقته مع مجموعة من الإكسسوارات الناعمة التي زادت الإطلالة نعومة، ورفعت شعرها عن وجهها مع ماكياج ناعم أبرز جمالها.

ونشرت ريا عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور ومقطع فيديو من المناسبة وأرفقتها بتعليق: "لا أستطيع أن أنتظر حتى أريكم الإطلالة الكاملة"، "ما الذي تحتاجه الفتيات؟، أقوم بهذا عادة ولكنّه دائماً مثير" بإشارة منها إلى حركة يدها في الصورة.







المصدر - لبنان 24