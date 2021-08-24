الثلاثاء 24-08-2021
الوكيل الاخباري

المكسيك تقول إنها ستحصل على 12.1 مليار دولار في حقوق سحب خاصة جديدة لصندوق النقد

مصر تسجل 189 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

بانشير: قصة الإقليم الذي هُزم فيه السوفييت وطالبان في أفغانستان

بوريس جونسون: طالبان سيُحكم عليها من أفعالها وليس أقوالها

بايدن يسعى لتدارك تسارع الأحداث في ملف أفغانستان

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا

فوائد غير متوقعة للشوكولا على القلب

5 قتلى في حريق بمنصة نفطية قبالة المكسيك

الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد تعليق عمل البرلمان

الغنوشي يقيل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة

الثلاثاء، 24-08-2021 03:40 ص

زوجة زياد برجي تضج أنوثة يوم ميلادها

Screenshot 2021-08-24 033954


الوكيل الإخباري - احتفل النجم زياد برجي بميلاد زوجته المغربية سناء فرح، بأجواء عائلية بسيطة مع طفليتهما نور ويوسف، ولفتت صاحبة العيد الأنظار باللوك الجديد الذي اعتمده.

وظهرت الشابة بإطلالة شبابية جميلة، حيث غيّرت لون وتسريحة شعرها، واعتمدت لوك مختلف بقصة شعر صبيانية قصيرة وغيرت لون سعرها الى الأشقر، وبدت تضج أنوثة بالفستان الابيض.

وجهز النجم اللبناني قالب حلوى مميز من طبقات عدة بألوان صيفية حيوية الزهري والذهبي، ووجه لها رسالةً رومانسيةً، عبّر من خلالها عن حُبّه الشديد لها.

اضافة اعلان

 

ونشر برجي عبر صفحته في إستغرام، صوراً من الحفل العائلي، وعلق عليها قائلاً: "حبيبتي بحبّكِ كتير عقبال المية سنة، والله يخليلي ياكي ويخلينا نور ويوسف هالعيلة الحلوة كتير".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
محمد حماقي - الصورة من حسابه على إنستغرام_0

أغنيات تجاوزت المليون مشاهدة في أغسطس

50-sdfgv

زوج حلا شيحة يعلن مقاضاة الناقد طارق الشناوي: اقتحم حياتنا الشخصية وتجاوز حدوده

h_747329_original

بصور خاصة - هكذا احتفل أمير كرارة بميلاد زوجته

135-152844-saudi-artist-nermin-mohsen-hijab_700x400

نيرمين محسن تدافع عن الحجاب وتردّ على منتقدي قرارها

2021_6_26_14_27_27_667

بعد خضوعه لجراحة بالقولون رسالة منة فضالي لـ نضال الشافعي - صورة

1280x960

نبيل شعيل يعيش اسوأ ايامه في ألبومه الجديد