زوجة زياد برجي تضج أنوثة يوم ميلادها

الوكيل الإخباري - احتفل النجم زياد برجي بميلاد زوجته المغربية سناء فرح، بأجواء عائلية بسيطة مع طفليتهما نور ويوسف، ولفتت صاحبة العيد الأنظار باللوك الجديد الذي اعتمده.



وظهرت الشابة بإطلالة شبابية جميلة، حيث غيّرت لون وتسريحة شعرها، واعتمدت لوك مختلف بقصة شعر صبيانية قصيرة وغيرت لون سعرها الى الأشقر، وبدت تضج أنوثة بالفستان الابيض.



وجهز النجم اللبناني قالب حلوى مميز من طبقات عدة بألوان صيفية حيوية الزهري والذهبي، ووجه لها رسالةً رومانسيةً، عبّر من خلالها عن حُبّه الشديد لها.

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ونشر برجي عبر صفحته في إستغرام، صوراً من الحفل العائلي، وعلق عليها قائلاً: "حبيبتي بحبّكِ كتير عقبال المية سنة، والله يخليلي ياكي ويخلينا نور ويوسف هالعيلة الحلوة كتير".