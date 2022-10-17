زياد برجي وحسين الديك وأصيل يختتمون موسم الصيف في دبي -صور

الوكيل الإخباري - شارك الفنان اللبناني زياد برجي والفنان السوري حسين الديك والـ dj العالمي أصيل في إحياء حفل ختام الصيف في دبي، الحفل الذي نفذت تذاكره قبل موعد إقامته بأسبوع حرص على حضوره عدد من نجوم الفن والإعلام والمشاهير من مختلف الجنسيات العربية منهم الممثل المصري أحمد زاهر وابنته الممثلة ليلى زاهر والإعلامية أسماء إبراهيم بالإضافة الى فنانين من كوريا الجنوبية والسويد والدنمارك والسعودية والبحرين.

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