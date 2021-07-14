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الأربعاء، 14-07-2021 11:38 ص

سبب منع روان بن حسين من حضور دفن والدتها

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين أنها لن تستطيع ان تودّع والدتها التي توفيت الأحد الماضي.

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وقالت روان إن الكويت رفضت السماح لها بالدخول الى أراضيها بسبب اعترافها بلقاح سينوفارم الصيني الذي كانت قد تلقته للوقاية من فيروس كورونا وكتبت على صفحتها:” بلادي وإن جارت عليَّ عزيزة أمي الحبيبة، انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها، وعاجزة على أن أكون بجانب أخي وأخواتي الصغار الذين بأمس الحاجة لي.


وختمت :”لیش؟ لأنني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات ودول العالم، إلا بلدي الكويت الحبيب، هل هذا يعقل؟ بلدي غالية عليَّ، ولحم أكتافي من خيرها، ما هقيت يجي اليوم إللي بلدي تحرمني فيه من أبسط حقوقي بس حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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