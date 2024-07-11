سماوي : لا أحد من حقه أن يزاود على الأردنيين بمواقفهم الداعمة والدائمة المشرفة تجاه فلسطين

الوكيل الاخباري - أكد مدير مهرجان جرش أيمن سماوي أن مهرجان جرش هو الجهة التي تعبر عن وجدان الأردنيين مضيفا أنه المنبر الرئيسي للتعبير عن ما يجول بخاطر كل اردني ومن خلاله نقدم أنفسنا ثقافيا وتراثيا .

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وأضاف سماوي أن هناك غصة في قلب كل أردني تجاه ما يحدث لأهلنا في غزة بسبب العدوان الصهيوني الغاشم , منوها الى أنّ لا أحد من حقه أن يزاود على الأردنيين بمواقفهم الداعمة والدائمة المشرفة تجاه فلسطين.

وأشار إلى أن الرسالة الأساسة للمهرجان العام الحالي هي التضامن مع القضية الفلسطينية حيث أن جزءا كبيرا من ريعه سيذهب لصالح غزة، وبإشراف مباشر من الهيئة الخيرية الهاشمية .



وكشف سماوي عن تخصيص مكان للتبرع بدينار لصالح أبناء غزة عند مدخل زوار المهرجان، وتقديم دينارين عن كل تذكرة يتم بيعها في المسرح الشمالي،بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية من ثمن اللوحات التي ستباع في معرض الفن التشكيلي لفنانين عرب، لعلاج أطفال غزة



وفيما يخص المسرح الجنوبي أكد سماوي أنّ هذه الدورة ستركّز على الثقافة والفنون، ولن تتضمّن حفلات غنائية في المسرح الجنوبي.



ولفت الى أن المهرجان سيشهد إقامة العديد من الفعاليات الفلسطينية، في مقدّمتها فرقة “صول” القادمة إلى المهرجان من قطاع غزة، وهي “الفرقة التي قاومت الموت بالغناء من فوق أنقاض المنازل المدمّرة في القطاع، حيث ستقف لتشدو أمام جمهور المهرجان، لتؤكّد حتمية البقاء لأهل غزة وقدرتهم على الحياة والاستمرار رغم هول الحرب” .